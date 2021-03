Tennis

Tennis : Quand Zverev utilise Roger Federer pour pousser un coup de gueule !

Publié le 15 mars 2021 à 12h35 par T.M.

Point du doigt le fonctionnement du classement ATP, Alexander Zverev a utilisé Roger Federer pour dénoncer cela.

Après plus d’un an d’absence, Roger Federer vient de retrouver la compétition à l’occasion du tournoi de Doha. Depuis, certaines choses ont changé pour le Suisse, qui a perdu quelques place au classement ATP. En effet, désormais, le joueur de 39 ans occupent la 6ème place mondiale, restant toutefois devant d’autres joueurs qui eux sont restés en activité ces derniers mois. Au classement, Federer devance notamment Alexander Zverev. Un fait que ne comprend d’ailleurs pas l’Allemand, surtout compte tenu de ces récentes performances.

« Ce système de classement est un désastre »