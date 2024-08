Tennis : Monfils craque pour Alcaraz

Jean de Teyssière

Le monde du tennis va bientôt perdre Rafael Nadal et Novak Djokovic mais va garder encore quelques années Carlos Alcaraz. Le joueur espagnol crève l’écran depuis son arrivée sur le circuit professionnel en 2018 et pour Gaël Monfils, Carlos Alcaraz est déjà une légende de son sport.

Le tournoi de Cincinnati a lieu en ce moment même et Gaël Monfils affronte Carlos Alcaraz. Jeudi, il avait perdu la première manche 4-6 et le deuxième set était plus disputé, avec un tie-break, au cours duquel Monfils menait 3-1. Mais la pluie est venue interrompre le match qui devrait reprendre ce vendredi soir, aux alentours de 18h30. Ce Masters 1000 offre l’occasion aux joueurs de se préparer au mieux pour l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de l’année, qui aura lieu du 26 août au 8 septembre.

«Alcaraz ? C’est un joueur vraiment complet»

Carlos Alcaraz doit déjà se remettre en ordre de marche. L’Espagnol s’était effondré d’avoir perdu lors de la finale des Jeux olympiques mais va vite devoir rebondir, car l’US Open approche à grands pas. En attendant, il se prépare lors du Masters 1000 de Cincinnati et affronte Gaël Monfils. Justement, avant d’affronter Carlos Alcaraz, le Français avait été interrogé sur son avis concernant le joueur espagnol, dans des propos rapportés par We Love Tennis : « C’est un athlète complet, en termes de vitesse, d’endurance, de puissance. Et puis son tennis, bien sûr, est assez complet aussi. Revers, coup droit, c’est assez difficile de voir où on peut frapper. Il a beaucoup progressé au retour, il sert fort. C’est un joueur vraiment complet. »

«C’est déjà une légende»

« Pour le moment, je le vois comme Novak, Rafa, Roger, pour moi. Il est juste un peu plus jeune, mais c’est déjà une légende », conclut-il ensuite. Des mots qui devraient faire plaisir à Carlos Alcaraz, engagé dans le gain de trois Grands Chelem cette saison.