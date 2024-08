JO Paris 2024 : Terrassé par Djokovic, Alcaraz sort du silence

Jean de Teyssière

Le tournoi olympique de Carlos Alcaraz ne s’est pas terminé comme il le souhaitait. Arrivé en finale sans encombres, il a buté sur Novak Djokovic, bien motivé à ce que sa première finale olympique soit la bonne pour décrocher le seul titre qui lui manquait. Alcaraz était en larmes à la fin du match et quelques jours plus tard, il a expliqué les raisons de sa défaite.

Après cinq participations aux Jeux olympiques et une médaille de bronze, Novak Djokovic a enfin réussi à remporter le titre qui lui manquait tant : la médaille d’or. Il a attendu 2024 et les JO de Paris pour réaliser cet exploit et son attitude après la finale a montré à quel point il attendait avec impatience, voire même avec rage, cette breloque en or. Pour Carlos Alcaraz, dont c’était la première participation, sa carrière est encore longue pour espérer devenir champion olympique de tennis.

«Je me souviendrai de ces mois pour le reste de ma vie»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis, Carlos Alcaraz raconte les derniers mois remplis de succès, avec Wimbledon et Roland-Garros, mais également avec la défaite en finale des Jeux olympiques : « Je suis également très content de mon tennis et de la façon dont j’ai géré les différentes situations. Je pense que j’ai beaucoup progressé en tant que joueur, donc je suis très content. La saison n’est pas terminée et nous devons continuer à donner le meilleur de nous‐mêmes, mais je me souviendrai bien sûr de ces mois pour le reste de ma vie. »

«J’étais physiquement touché par quelques douleurs»

« C’était très exigeant, Roland‐Garros et Wimbledon ont été de grands tournois. Peut‐être que j’étais physiquement touché par quelques douleurs dont j’ai dû m’occuper, révèle Alcaraz. C’est pourquoi j’ai probablement eu plus de jours pour récupérer et ne rien faire. Mais je suis très satisfait de mes trois derniers tournois. »