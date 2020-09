Tennis

Tennis : Le constat inquiétant de Novak Djokovic sur sa condition physique

Publié le 21 septembre 2020 à 14h35 par A.D.

Qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome, Novak Djokovic n'a plus qu'une marche à gravir pour remporter un énième tournoi. Avant d'aborder son duel face à Diego Schwartzman, l'ogre serbe en a profité pour se livrer sur sa condition physique.

Ce dimanche, Novak Djokovic s'est sorti du piège Casper Ruud à Rome. Grâce à cette victoire, l'ogre serbe disputera la finale du Masters 1000 italien. Une rencontre qu'il disputera face à Diego Schwartzman ce lundi après-midi. Invité à se prononcer sur ce duel, Novak Djokovic a fait part de son immense fierté d'avoir l'opportunité de jouer une nouvelle finale dans un tournoi majeur. « Les Masters 1000 sont les plus gros tournois que nous ayons au sein de l’ATP, les Grands Chelems ont leur propre catégorie. Dans ces tournois, au-delà du Grand Chelem et des Finales ATP c’est là que je veux jouer et proposer mon meilleur tennis. Après, si on se replace dans le contexte de cette année, il est clair que pouvoir jouer est déjà une bonne nouvelle surtout aujourd’hui avec du public dans les gradins » . Mais pour remporter cette finale, Novak Djokovic va devoir aller au combat et puiser dans ses réserves.

«Plus le temps passe, plus ça devient difficile...»