Tennis

Tennis : Le clan Federer répond aux critiques !

Publié le 5 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que Roger Federer sera quadragénaire la saison prochaine, son âge suscite toujours autant de commentaires. Ivan Ljubicic, son entraîneur, confirme son envie de poursuivre malgré les on-dit.

Professionnel depuis 1998, Roger Federer sera encore sur les courts la saison prochaine. Une longévité incroyable. Devenu le plus vieux numéro 1 mondial sur le circuit ATP en 2018, le Suisse soufflera ses 40 bougies l'été prochain, toujours dans les hautes sphères de la petite balle jaune. Si le poids de l'âge semble tout de même peser sur le Bâlois, en atteste ses problèmes physiques plus récurrent ces dernières années, la répétition des critiques à cet égard agace le clan du numéro 5 mondial.

« Roger est très motivé, il aime toujours le jeu »