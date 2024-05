Tennis : Djokovic de retour, il dévoile la clé de son succès

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Loin de ses standards depuis le début de l'année 2024, Novak Djokovic a pris une grande décision avant de disputer le tournoi de Roland-Garros. Le Serbe, conscient qu'il a besoin de temps sur le court pour pouvoir remplir ses objectifs, s'est rendu à Genève pour y disputer le tournoi ATP 250 la semaine juste avant le deuxième Grand Chelem de l'année. Le numéro 1 mondial a donc reçu une invitation pour ce tournoi, la meilleure solution pour retrouver la confiance ?

Touché à la tête par une gourde au moment de sortir de son premier match à Rome, Novak Djokovic a subi une terrible désillusion face à Alejandro Tabilo. Le Serbe n'a pas du tout réussi à reprendre ses esprits et il a été éliminé très rapidement. Forcément, en jouant aussi peu, ce n'était pas la préparation idéale avant de se lancer dans la défense de son titre à Roland-Garros. Cette petite mise en jambes suisse sera-t-elle suffisante ? En tout cas, il pourrait affronter de bons joueurs du top 20.

Djokovic perdu ?

En ayant très peu joué depuis le début de la saison 2024, Novak Djokovic a même connu la défaite la plus rapide de sa carrière sur terre battue à Rome. Le numéro 1 mondial n'arrive pas à retrouver le chemin de la victoire et certains parlent déjà de déclin. Il faut dire que ses récentes prestations font beaucoup parler puisqu'il n'a plus joué à un niveau très satisfaisant depuis la fin de saison 2023. Le Serbe doit réagir et c'est peut-être cette décision de dernière minute qui va tout changer pour lui.

La bonne solution pour retrouver la forme

Une chose est sûre : l'organisation du tournoi de Genève ne s'attendait sûrement pas à voir débarquer le numéro 1 mondial sur ses terres. C'est une surprise puisque le Serbe joue très rarement dans cette catégorie de tournois mais la situation semble l'affecter un peu plus que d'habitude : il a besoin de compétition. « Son choix est avant tout sportif. Il sait que nous offrons de bonnes conditions de jeu et qu’il pourra se préparer parfaitement chez nous avant d’aller à Paris. Mais, je le redis, s’il vient à Genève, c’est pour bénéficier de conditions de jeu idéales » déclare Gérard Tsobanian par rapport à la participation de Novak Djokovic.

Retour au sommet ?

Toujours pas titré en 2024, Novak Djokovic tentera de conjurer le mauvais sort en s'imposant à Genève où il pourrait retrouver des joueurs comme Andy Murray, Taylor Fritz ou encore Casper Ruud sur son chemin. Le numéro 1 mondial va jouer en tournoi la semaine avant un Grand Chelem pour la première fois depuis très longtemps et on comprend qu'il a toujours pour objectif de briller à Roland-Garros avant de se lancer dans un été magnifique.