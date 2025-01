Tennis : Djokovic annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Moins présent en 2024 et ratant l'occasion de gagner d'autres Grands Chelems, Novak Djokovic a largement ralenti la cadence. A 37 ans, le Serbe est forcément proche de prendre sa retraite mais il croit encore en ses chances de briller. D'ailleurs, il tient à commencer 2025 tambour battant et prévoit déjà un calendrier largement plus chargé que ces derniers mois. De quoi rassurer tout le monde à propos de ses ambitions.

En se séparant de son entraîneur l'année dernière, Novak Djokovic a décidé d'embaucher Andy Murray pour l'épauler en 2025. Le Serbe n'a visiblement pas envie de terminer sa carrière tout de suite et il se sent capable de rivaliser avec les meilleurs pour le moment. Le Djoker met l'accent sur les plus grands tournois mais veut aussi se montrer assez actif le reste de l'année.

Djokovic va charger son calendrier

Assez absent en dehors des tournois du Grand Chelem en 2024, Novak Djokovic a fait son retour à la compétition à Brisbane cette semaine, dans un ATP 250. De quoi bien se mettre en jambes avant l'Open d'Australie et donner le ton pour la saison à venir. « Nous verrons bien. Ce n’est que le début de la saison. Je veux dire que j’ai en tête le calendrier des cinq ou six prochains mois avec les scénarios possibles. Mais je dois encore faire le point sur l’après‐Australie. Je me suis engagé à jouer à Doha (du 17 au 22 février), puis je dois voir pour Indian Wells et Miami. Je souhaite jouer les deux tournois, mais nous devons voir comment je me sens et en parler avec l’équipe » a-t-il déclaré en conférence de presse après sa victoire sur Gaël Monfils ce jeudi.

« Je vais jouer un peu plus de tournois »

En faisant des tournois du Grand Chelem un objectif particulier, Novak Djokovic était assez peu présent le reste du temps ou ne mettait pas la même intention. Visiblement, son point de vue a un peu changé. « Et gérer le calendrier correctement, parce que je veux atteindre mon meilleur niveau lors des plus grands tournois. Les Grands Chelems, bien sûr, mais aussi les Masters 1000 où j’aimerais jouer mon meilleur tennis. Il me semble que je vais jouer un peu plus de tournois cette saison, mais il faut voir comment cela se passe. Ce n’est que le début » poursuit-il. Le message est passé.