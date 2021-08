Tennis

Tennis : Alexander Zverev dévoile son principal objectif !

Publié le 25 août 2021 à 20h35 par La rédaction

Auréolé d’un titre au Masters 1000 de Cincinnati, Alexander Zverev a la rage de vaincre. Et compte bien le montrer à Flushing Meadows.

Alexander Zverev a toujours eu de très fortes ambitions. Et pour l’instant, ses résultats semblent être en adéquation. Celui qui a remporté 5 Masters 1000 dont le dernier à Cincinnati et les Jeux Olympiques à Tokyo, en veut toujours plus. Le 4ème joueur mondial, qui est dans une forme exceptionnelle, veut à tout prix remporter enfin son premier tournoi du Grand Chelem. Cela tombe bien, l’US Open démarre dans 5 jours…

«J’aime la sensation de soulever le trophée»