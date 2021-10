Tennis

Tennis : Cette grosse sortie de Richard Gasquet sur sa carrière !

Publié le 4 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Promis à un bel avenir après ses performances chez les jeunes, Richard Gasquet a une carrière bien remplie malgré l'absence de victoire en Grand Chelem en simple messieurs. Le Français a partagé ses conseils pour réussir pleinement dans le tennis de haut niveau.

À 35 ans, Richard Gasquet se rapproche peu à peu de la fin de sa carrière. Pour autant le Français ne pense pas encore à la retraite. Avec des débuts chez les professionnels en 2002 à l'âge de 16 ans, Richard Gasquet avait démontré un énorme potentiel pour briller. S'il n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem, Gasquet détient tout de même le record de victoires sur le circuit ATP pour un joueur français. Le numéro 88 mondial a dressé un premier bilan de sa carrière.

Gasquet partage les clés pour réussir