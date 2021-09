Tennis

Tennis : Les confidences de Richard Gasquet sur son avenir !

Publié le 28 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction

A 35 ans, Richard Gasquet n’a toujours pas pris sa retraite. Et pour le moment, le Français ne pense pas à ce moment.

Malgré ses 35 ans, Richard Gasquet n’a toujours pas raccroché sa raquette et continue de jouer sur le circuit ATP. Chaque semaine, l’ancien vainqueur de la Coupe Davis repousse l’échéance et s’apprête à relever un nouveau défi. Retombé à la 85ème place au classement ATP, Richard Gasquet participera, dès ce mardi, à l’Open d’Orléans, et commencera son parcours contre l’Italien, Mattéo Viola. L’une des dernières apparitions du Biterrois ?

« J’essaie de jouer au maximum au plus haut niveau le plus longtemps possible »