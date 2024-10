XV de France : Gathié confirme une grande nouvelle pour Dupont

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'était dans les tuyaux, Fabien Galthié a confirmé la grande nouvelle. Avant d'entamer une série de trois matches en novembre, le sélectionneur du XV de France a confirmé qu'Antoine Dupont devrait reprendre son rôle de capitaine. Revenu en grande forme après sa période olympique, le joueur du Stade Toulousain va tenter de diffuser sa bonne humeur dans le groupe.

Le boss retrouve son rôle de patron. Après une pige dans le rugby à sept, Antoine Dupont va endosser le brassard de capitaine lors des trois tests de novembre, face au Japon (le 9), la Nouvelle-Zélande (le 16) et l’Argentine (22). La FFF avait annoncé la nouvelle ce lundi dans un bref communiqué et Fabien Galthié a confirmé la tendance en conférence de presse.

Galthié justifie sa décision

« Le capitanat ? Ce sont des décisions réfléchies après des échanges avec les joueurs et le staff. La décision a été prise de nommer Antoine capitaine de l'équipe de France pour cette tournée » a déclaré le sélectionneur du XV de France, qui a longuement discuté avec son joueur pour connaître son état d’esprit et évaluer son niveau.

« On est très heureux de retrouver »

Pour Galthié, ce choix coule de source au regard de l’incroyable popularité de Dupont, notamment depuis les derniers Jeux Olympiques de Paris. « Antoine c'est le sujet et le joueur du rugby français qui a réussi beaucoup de choses exceptionnelles. Il revient avec le capitanat. On est très heureux de le retrouver mais on est très heureux de retrouver les 42 à Marcoussis pour ce stage et pour les trois matchs au Stade de France contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. On a rendez-vous avec le merveilleux pendant ce mois de novembre. On est dans une recherche toujours plus travaillée et toujours plus intense sur la recherche de performance » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.