XV de France : Galthié a acté une révolution, c’est validé

Pierrick Levallet

Arrivé à la tête du XV de France en 2019, Fabien Galthié a totalement métamorphosé la sélection française. Après plusieurs années de difficultés, le XV de France est aujourd'hui considéré comme l'une des meilleures équipes du monde. Mathieu Bastareaud, ancien international français, a d'ailleurs tenu à saluer l'excellent travail de Fabien Galthié.

Aujourd’hui considéré comme l’une des meilleures équipes du monde, le XV de France a connu une période assez délicate au cours de la dernière décennie. Entre crises et résultats décevants, tout n’était pas tout rose au sein de la sélection française. Mathieu Bastareaud a d’ailleurs vécu tout cela depuis le vestiaire, avant de voir Fabien Galthié être nommé à la tête du XV de France en 2019.

Bastareaud salue le travail de Galthié au XV de France

À son arrivée, le sélectionneur français a métamorphosé son équipe. Il y a apporté une certaine confiance et une grande sérénité envers ses joueurs. Mathieu Bastareaud a d’ailleurs validé la méthode de Fabien Galthié. « On en a discuté avec Guilhem Guirado. On n'aimerait pas faire partie de leur groupe car ça leur appartient, mais on aurait aimé, sans faire offense à qui que ce soit, avoir le même encadrement. On sent qu'autour d'eux il y a un cercle vertueux que nous n'avions pas. [...] Aujourd'hui, le staff procède à des changements soit sur blessure, méforme ou parce qu'un ovni arrive. La stabilité amène de la sérénité » a lancé le centre du RC Toulon à Var Matin .

Dupont et ses coéquipiers vers une Coupe du monde historique ?

Deuxième du Tournoi des 6 Nations, le XV de France n’a pas réussi à conserver sa couronne. Mais la compétition peut tout de même être considérée comme une réussite. La Coupe du monde approche à grands pas, et les hommes de Fabien Galthié ont fait le plein de confiance. À voir maintenant si Antoine Dupont et ses coéquipiers seront en mesure d’écrire l’histoire du 8 septembre au 28 octobre prochain. Une victoire finale représenterait le premier sacre du XV de France au Mondial.