XV de France : «Je donnerai tout», Galthié est prévenu

Le Tournoi des 6 Nations étant désormais terminé, le XV de France a maintenant les yeux rivés sur la Coupe du monde. A compter de septembre prochain, les hommes de Fabien Galthié tenteront d’être sacrés en terres françaises. Forcément, tout le monde veut être de la partie et être dans le groupe convoqué pour le Mondial. C’est notamment le cas de Baptiste Serin, qui a prévenu Galthié à ce propos.

Le 8 septembre prochain, le XV de France affrontera la Nouvelle-Zélande. Un match au Stade de France qui sera le première de cette Coupe du monde 2023 de rugby. C’est désormais l’objectif des hommes de Fabien Galthié qui ont les yeux rivés sur cette échéance après en avoir terminé avec le Tournoi des 6 Nations. L’une des questions sera alors de savoir qui seront les joueurs convoqués pour disputer ce Mondial avec le XV de France. Alors que certaines place semblent d’ores et déjà réservées, il y a encore quelques tickets à prendre. Qui en profitera ? Demi de mêlée du RCT et déjà international français, Baptiste Serin espère y être.

« C'est un objectif pour moi »

Appelé par Fabien Galthié pour le match face à l’Ecosse, Baptiste Serin n’a toutefois plus joué avec le XV de France depuis un certain temps maintenant. Le demi de mêlée du RCT semble donc partir de loin pour être dans la liste pour la Coupe du monde, mais cela ne l’empêche pas d’y croire. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à RMC , Serin a lâché : « Je donnerai tout pour y être. C'est un objectif pour moi, je ne lâcherai rien. C'est un rêve, c'est une Coupe du monde en France ».

