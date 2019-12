Rugby

Rugby - XV de France : Cette sortie forte sur l’arrivée de Fabien Galthié !

Publié le 17 décembre 2019 à 18h35 par J.-G.D.

Ailier de l’équipe de France, et présent lors de la dernière Coupe du monde, Yoann Huget explique que Fabien Galthié est une véritable plus-value pour les Bleus.

Arrivé dans le staff technique du XV de France avant le Mondial, Fabien Galthié devait donc seconder Jacques Brunel dans sa tâche. L’ancien coach du RCT est désormais le nouveau sélectionneur, depuis la défaite face au Pays de Galles (19-20). Le technicien de 50 ans a la lourde tâche de redorer le blason tricolore, et lors d'une interview à L'Équipe , Yoann Huget ne tarit pas d'éloges à l'égard de son coach.

« Quelqu’un de compétent »