Rugby

Rugby - XV de France : Le constat de Yoann Huget sur le Mondial au Japon !

Publié le 17 décembre 2019 à 10h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son sentiment concernant la dernière Coupe du monde, Yoann Huget estime que le parcours des Bleus est un motif d'espoir.

Auteur d’une première période convaincante face au Pays de Galles, le XV de France avait laissé échapper le second acte. Un quart de finale du Mondial frustrant pour les hommes de Jacques Brunel, battus d'un petit point (20 octobre, 19-20). Les Tricolores sont passés à deux doigts d'une qualification pour les demies, et dans les colonnes de L'Équipe ce mardi, Yoann Huget, ailier de l'équipe de France et du Stade Toulousain, dresse le bilan de cette Coupe di monde au Japon.

« Ce Mondial laisse aussi de l’espoir »