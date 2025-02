Ntamack : Retour surprise, c'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Suspendu avec le XV de France pour affronter l'Angleterre et l'Italie, Romain Ntamack semblait en revanche dans un flou juridique concernant sa présence avec le Stade Toulousain qui se déplace à Clermont dimanche. Mais la réponse est tombé puisque l'ouvreur tricolore était bien à disposition de son club... qui ne l'utilisera finalement pas.

L'imbroglio aura duré longtemps. D'abord suspendu trois semaines après son carton rouge reçu contre le Pays de Galles, Romain Ntamack pensait pouvoir faire son retour contre l'Italie après avoir purgé un premier match de suspension contre l'Angleterre. En effet, le XV de France espérait que la rencontre de Top 14 opposant le Stade Toulousain à Clermont pourrait également être prise en compte comme suspension, la Commission de discipline en a décidé autrement. Ntamack sera suspendu contre l'Italie.

XV de France : Ntamack et Dupont absents, c'est validé !

➡️ https://t.co/0tA68kY7rF pic.twitter.com/nC7yb4ii7i — le10sport (@le10sport) February 12, 2025

Ntamack pouvait revenir avec le Stade Toulousain...

Une situation qui laissait planer un flou juridique sur la possibilité de voir Romain Ntamack faire son retour en Top 14 ce week-end. Mais il s'avère que rien ne s'y opposait et que le Stade Toulousain aurait donc parfaitement pu aligner son ouvreur contre Clermont dimanche. Un retour surprise qui aurait permis à Ntamack de se relancer avant son retour pour la fin du Tournoi des VI Nations. Mais Virgile Lacombe, l'entraîneur des avants du Stade Toulousain, assure en conférence de presse qu'il n'en a jamais été question : « On n'a jamais imaginé l'intégrer à l'effectif du Stade Toulousain. Romain était déjà touché mentalement par ce qui venait de se passer. On a juste cherché à l'épauler. »

... mais ne jouera pas

Par conséquent, le Stade Toulousain sera privé d'un dixième joueur du XV de France. En effet, Fabien Galthié a dévoilé une liste de 19 joueurs protégés qui ne seront pas disponible pour leurs clubs ce week-end. Une liste sur laquelle figurent pas moins de neuf toulousains : Baille, Marchand, Mauvaka, Meafou, Roumat, Cros, Dupont, Barassi et Ramos. Une période particulière sur laquelle s'est également confié Virgile Lacombe : « On arrive à les intégrer car ce sont des joueurs qui s’entraînent régulièrement avec nous. On ne les sort pas simplement pour les doublons, on les utilise régulièrement, sans tous les mettre en même temps. On crée un équilibre avec les joueurs confirmés. »