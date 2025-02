Malaise avec Antoine Dupont, il lâche le XV de France !

Pierrick Levallet

Auteur d’une prestation plutôt mitigée contre l’Angleterre, Matthieu Jalibert était pressenti pour être réserviste avec le XV de France contre l’Italie. Mais finalement, le joueur de 26 ans ne sera pas du tout de la partie. Malade, le demi d’ouverture de l’UBB aurait quitté les Bleus en fin de matinée pour rejoindre Bordeaux ce mercredi.

Le 8 février dernier, le XV de France espérait mieux de sa rencontre face à l’Angleterre. Battus sur le fil (26-25), les hommes de Fabien Galthié nourrissaient des regrets après la partie. Certains ne se sont pas vraiment montrés à la hauteur, comme Matthieu Jalibert. Positionné en numéro 10 en l’absence de Romain Ntamack, le joueur de l’UBB a réalisé une performance plutôt mitigée. Il était ainsi pressenti pour n’être que réserviste contre l’Italie ce dimanche. Mais finalement, Matthieu Jalibert a abandonné le XV de France.

Matthieu Jalibert quitte le XV de France

Comme le rapporte Le Figaro, le demi d’ouverture de 26 ans aurait quitté Marcoussis en fin de matinée ce mercredi. « Souffrant », Matthieu Jalibert est parti pour Bordeaux, tout comme le talonneur de l’UBB Maxime Lamothe. Déjà écarté du XV de France au profit de Thomas Ramos, Matthieu Jalibert n’ira donc pas à Rome ce week-end.

Antoine Dupont à l'origine du malaise avec Jalibert ?

Par ailleurs, certains observateurs ont noté que le joueur de l’UBB nageait en plein malaise dans l’effectif de Fabien Galthié. Pour Richard Dourthe, Antoine Dupont en serait en partie responsable. « L’objet de ces quelques lignes n’est pas de taper gratuitement sur “Jalib”, un ouvreur qui serait incontournable dans la plupart des plus grandes sélections du circuit international. Mais quoi qu’on en pense, le meneur de jeu de l’Union Bordeaux-Bègles n’est pas lui-même dans cette équipe de France. Il n’a pas la confiance des autres, n’est pas à l’aise et ça se sent, ça se voit... Dès lors qu’il enfile la tunique tricolore, Matthieu Jalibert ne pèse pas sur le jeu comme il le fait tous les week-ends en Gironde et à ses côtés, Antoine Dupont a tendance à surjouer et prendre plus de responsabilités qu’il ne le devrait » avait-il confié dans les colonnes de Midi Olympique il y a quelques jours.