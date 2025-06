Le remplaçant d'Antoine Dupont est connu, c'est une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine préparation pour la tournée en Nouvelle-Zélande, Fabien Galthié peaufine le groupe qu'il composera pour les trois tests-matches contre les All-Blacks. Et petit-à-petit, cela prend forme, à commencer par l'identité du nouveau capitaine en l'absence d'Antoine Dupont, toujours convalescent.

C'est un sacré casse-tête qui se présente pour Fabien Galthié afin de composer sa liste pour la tournée estivale en Nouvelle-Zélande, notamment à cause du calendrier et la phase finale du Top 14. Ainsi, le sélectionneur du XV de France dévoilera dans un premier temps une liste de 28 joueurs, sans les demi-finalistes du Top 14, afin de préparer le test-match entre France A et l'Angleterre A à Twickenham le 21 juin et dès le lendemain, Fabien Galthié complétera sa liste avec des joueurs éliminés en demi-finale. Enfin, à partir du 1er juillet, cinq finalistes du Top 14 au maximum pourraient également se joindre au groupe France.

Jelonch, nouveau capitaine des Bleus ? Et plusieurs noms commencent à fuiter. Selon les informations de L'EQUIPE, les ailiers Maël Moustin (22 ans, Montpellier) et Hoani Bosmorin (20 ans, La Rochelle) pourraient être les deux grosses surprises de la liste de Fabien Galthié qui sera privé de nombreux cadres, dont bien Antoine Dupont, qui se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés. Par conséquent, il faudra nommer un nouveau capitaine, qui ne sera pas Grégory Alldritt, qui avait pour habitude d'assumer ce rôle lorsque le demi-de-mêlée était absent. Le troisième ligne du Stade Rochelais aurait finalement décidé de ne pas participer à la tournée estivale. Et d'après L'EQUIPE, c'est Anthony Jelonch qui sera capitaine pour remplacer Antoine Dupont.