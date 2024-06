XV de France : Une star de Galthié livre un secret surprenant !

Axel Cornic

Cadre du Stade Rochelais ainsi que du XV de France, Jonathan Danty a connu pas mal de pépins physiques et notamment des commotions cérébrales ces dernières saisons. Un problème qui le contraint désormais à prendre des précautions e dehors des terrains de rugby, comme le fait de porter des lunettes de repos.

C’est un problème de plus en plus suivi dans le rugby moderne. Alors que cela ne posait que peu de problèmes par le passé, le suivi des commotions cérébrales des joueurs et leur suivi sont devenu un sujet central. Et cela est le cas au niveau international avec par exemple le XV de France, tout comme en Top 14 avec les différents clubs.

Top 14 : Bernard Laporte prêt à tenter une folie ? https://t.co/vOfzGtGVgg pic.twitter.com/YgCaswmC5J — le10sport (@le10sport) June 5, 2024

« J’ai vu un orthoptiste qui, suite à un suivi, s’est rendu compte que ma vue avait été dégradée suite à cette commotion »

Dans un entretien accordé à RMC Sport , Jonathan Danty s’est confié au sujet des différentes commotions dont il a été victime, qui l’ont obligé finalement à prendre quelques précautions. « C’était juste avant le Tournoi des 6 Nations. J’ai vu un orthoptiste qui, suite à un suivi, s’est rendu compte que ma vue avait été dégradée suite à cette commotion. J’ai un petit souci maintenant sur la vue de près » a confié le trois-quart centre du XV de France et de La Rochelle. « Je dois porter des lunettes au maximum pour pouvoir reposer mes yeux. Je les mets surtout après les matchs et quand je rentre des entraînements, ce sont les périodes où je suis le plus fatigué ».

« Porter des lunettes me permettrait d’être plus performant sur les entraînements »