XV de France : «Rugbyman et gay, c’est possible», Antoine Dupont prend position !

Cette année, Antoine Dupont n’a pas hésité à s’engager activement contre l'homophobie dans le rugby. En Une du magazine Tetu, la star du XV de France a lancé un appel à briser les tabous et à accueillir la diversité, avant de prendre part à une nouvelle campagne avec l’ambition de faire évoluer les mentalités.

Star du XV de France et du Stade Toulousain, Antoine Dupont mène plusieurs combats en dehors des terrains, notamment celui contre l’homophobie. Une cause qui tient à cœur au rugbyman, qui a notamment fait la Une de Tetu, magazine LGBT+, l’été dernier. « Plus de tabou, ni de honte », lançait le protégé de Fabien Galthié en sélection. « Je doute fort qu’il n’y ait qu’un seul gay sur les terrains, expliquait-il dans les colonnes du trimestriel. Je suis sûr que ça ne poserait aucun problème qu’un joueur de l’équipe fasse son coming out. C’est sûr que ça surprendrait au début, mais c’est un exemple qui porterait ses fruits ». Antoine Dupont espérait, avec cette sortie, faire changer les mentalités : « Il faut qu’on passe au-dessus de ça et qu’on n’ait pas peur des réflexions parce qu’on veut simplement aider à arrêter l’homophobie dans notre sport. Je suis très détendu avec ça, c’est pourquoi j’ai immédiatement accepté tout en sachant que j’allais sûrement me faire chambrer un peu derrière. Tant que le message a un impact, c’est le principal. »

« Au rugby tout le monde est le bienvenu »

Quelques semaines après cette prise de parole, Antoine Dupont est revenu sur le sujet, cette fois-ci dans le cadre d’un programme sociétal lancé par la Ligue (LNR) et la fédération (FFR) appelé "Célébrons la diversité ". « Au rugby tout le monde est le bienvenu. Notre diversité, notre force », affirme Antoine Dupont.

« Rugbyman et gay aujourd’hui, bien sûr que c’est possible »

« Être rugbyman et gay aujourd’hui, bien sûr que c’est possible, expliquait la star du rugby tricolore. Après c’est à la personne de sentir comment elle peut le dire à ses partenaires, même au monde du rugby en général, pour que ça soit le plus accepté possible. C’est aussi à tout le monde d’en prendre conscience, d’avoir un discours assez éducatif avec les jeunes, et même au niveau professionnel, de dire que c’est un milieu très ouvert et qu’il n’y a aucun souci sur les orientations sexuelles. Même si ça reste un sport très masculin, l’un n’empêche pas l’autre. » Un appel fort pour faire bouger les codes.