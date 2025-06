XV de France : Le retour qui va faire polémique !

Ecarté depuis l’été dernier à cause d’un dérapage ouvertement raciste, Melvyn Jaminet a purgé sa suspension et a retrouvé peu à peu son niveau avec son club du RCT. Mais l’arrière, qui a été l’un des héros du Grand Chelem 2022, a toujours le XV de France dans un coin de la tête.

La tournée estivale 2024 restera sans aucun doute dans les mémoires. Mais pas du tout pour le rugby, puisque ce sont surtout deux énormes scandales qui ont rythmé le périple argentin du XV de France . Il y a en effet eu l’accusation de viol aggravé dont on fait l’objet Oscar Jégou et Hugo Auradou , avec la justice argentine qui a finalement abandonné les charges après des mois de polémique.

« Quand tu y goûtes, tu y penses encore »

De l’eau est passée sous les ponts depuis et Melvyn Jaminet a retrouvé les terrains avec le RCT, avec d’ailleurs des belles prestations. Et dans un entretien accordé à Rugbyrama, il assure ne pas avoir fait une croix sur un possible retour avec le XV de France. « Bien sûr. Quand tu y goûtes, tu y penses encore. Maintenant, j’ai encore des preuves à faire sur le terrain et en dehors pour montrer que cette histoire est encore loin » a confié le Toulonnais. « Je dois montrer que je suis encore là, performant. J’ai envie de vous répondre : pourquoi pas. Maintenant, à l’heure actuelle, je suis focus sur le club ».