XV de France - All Blacks : Il annonce un coup colossal !

Après une véritable démonstration face au Japon lors du premier test-match (52-12), l'équipe de France a rendez-vous, samedi soir, avec un adversaire d'un tout autre calibre. Finaliste du dernier Mondial, les All-Blacks ont fait forte impression face à l'Irlande. Mais Vincent Moscato croit, plus que jamais, à un exploit tricolore au Stade de France.

L’équipe de France de rugby a réussi son galop d’essai en battant le Japon samedi dernier. Mais les Bleus vont passer un véritable examen face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France. Un remake du match d’ouverture du Mondial organisé en France au cours duquel les hommes de Fabien Galthié avaient fait forte impression (27-13). Vainqueur du Japon, de l’Angleterre et de l’Irlande lors de cette tournée, la Nouvelle-Zélande s’avance dans la peau d’un favori. Mais Vincent Moscato ne veut pas enterrer les Bleus.

« On est au niveau »

Selon l’ancien rugbyman, la bande d’Antoine Dupont a le niveau pour battre les All-Blacks. « Si on est prêt à battre les Blacks ? Oui, on est au niveau. J’ai vu de très beaux enchaînements. Bon c’est relatif, parce que le Japon était faible. Mais devant, on est capable de faire des choses incroyables. Je trouve que cette équipe a très peu de défaut. Elle est bonne en conquête, en mêlée, elle est très équilibrée dans ses lignes. Je pense qu’on peut les prendre. S' ils jouent comme nous, ils vont moins jouer. Sur les contre-attaques, on peut créer le danger. Au milieu, ce n’est pas désagréable. Si on est au point, on peut les secouer. Je mets un billet sur cette équipe de France. Elle fait du bien aux yeux » a-t-il lâché sur RMC.

Il calme tout le monde

Présent sur le plateau du Super Moscato Show, Denis Charvet se montre moins affirmatif. « On a l’équipe pour rivaliser, les battres c’est autre chose. Samedi, ce sera le quatorzième match des Blacks et j’ai l’impression qu’ils jouent moins en club. Maintenant ils gèrent les périodes et arrivent, en fin de saison, en très grande forme » a-t-il déclaré.