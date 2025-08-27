Une ancienne star du XV de France devant le tribunal ?

Axel Cornic

Souvent érigé en modèle face au football pour ses supposées valeurs, le rugby a surtout été frappé par des nombreuses polémiques au fil des dernières années. Et pour ne rien arranger, un ancien grand nom du XV de France se retrouve au cœur d’un nouveau cas très surprenant.

L’image du rugby a pris un sacré coup dans l’aile. On ne compte plus les scandales et les polémiques qui ont frappé ce sport au cours de la dernière décennie, souvent à cause d’une consommation d’alcool excessive. Tout le monde se rappelle notamment la tournée estivale 2024 du XV de France en Argentine, qui devait révéler des nouveaux talents, mais qui a finalement viré au désastre.

La face cachée du rugby ? Comme chaque été, Fabien Galthié s’était envolé vers l’étranger avec un XV de France très remanié, pour disputer plusieurs test-matchs face aux Pumas. Le problème, c’est qu’on a très peu parlé de rugby ! L’actualité a été monopolisée par les scandales éclatés autour de Melvyn Jaminet, mais surtout d’Oscar Jegou et d’Hugo Auradou. Le premier s’est rendu coupable d’un dérapage raciste, tandis que les deux autres ont été accusé de viol aggravé, avant que la justice argentine n’abandonne les charges.