Antoine Dupont, le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont va découvrir de nouvelles têtes au Stade toulousain à son retour. Le demi de mêlée de 28 ans va notamment pouvoir côtoyer Teddy Thomas ailleurs qu’avec le XV de France. Le transfert du joueur de 31 ans a d’ailleurs tout du recrutement idéal pour les Rouge-et-Noir.

Antoine Dupont n’en a plus pour très longtemps avant de pouvoir faire son retour sur un terrain rugby. Le demi de mêlée de 28 ans est toujours convalescent après sa grave blessure au genou contractée pendant le Tournoi des VI Nations. Le capitaine du XV de France ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain va donc démarrer la nouvelle saison sans Antoine Dupont. Les Rouge-et-Noir ont ainsi profité de l’été pour se renforcer, notamment avec l’arrivée de Teddy Thomas.

«J’ai l’impression d’être à l’endroit où je dois être» Comme le rapporte Rugbyrama, voir le joueur de 31 ans porter les couleurs du Stade toulousain a tout du transfert parfait. Les deux parties s’apprécieraient mutuellement. De plus, Teddy Thomas dispose d’un bon nombre de connaissances dans l’effectif d’Ugo Mola. « J’ai la chance de connaître de nombreux joueurs dans le groupe. Cela a facilité mon intégration » a notamment confié l’ancien ailier de La Rochelle. « Le jeu souhaité dans le club me correspond, c’est une certitude. J’ai l’impression d’être à l’endroit où je dois être. Je me sens bien et compris. Mon objectif sera de proposer mon rugby pour apporter à une équipe qui a énormément gagné ces dernières saisons. Je veux donner raison à ceux qui m’ont recruté » a également ajouté Teddy Thomas.