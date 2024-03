Top 14 : Un retour magistral pour Antoine Dupont

La rédaction

Après avoir participé à deux étapes des HSBC Sevens Series à Vancouver puis à Los Angeles, Antoine Dupont a retrouvé le XV et son club du Stade Toulousain. Et s’il n’a pas réussi à arracher la victoire dans le choc de la 19e journée face à l’UBB (31-28), il n’a laissé personne insensible pour son retour.

C’était l’affiche la plus attendue du week-end. Impressionnant lors des doublons du Tournoi des 6 Nations, le Stade Toulousain se déplaçait sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles, avec son armada offensive à faire pâlir n’importe quel club. Mais le grand évènement de ce dimanche soir était surtout le retour d’Antoine Dupont à XV.

« Il fait honneur à son surnom de martien »

Et ça s’est pas mal passé du tout, même si la star du rugby français n’a pas pu offrir la victoire au Stade Toulousain. « Il répond sur le terrain. Il fait honneur à son surnom de martien, il a touché je ne sais pas combien de ballons et il fait les différences à chaque fois » a expliqué son coéquipier Cyril Baille, lors de la conférence de presse d’après-match.

« Le rugby à 7 lui a fait du bien »

Le message ne change pas d’un poil du côté de son entraineur Ugo Mola, très heureux de le retrouver. « Heureusement quand il revient il peut jouer un peu au rugby avec nous, c'est la moindre des choses » a ironisé le coach du Sade Toulousain. « Le rugby à 7 lui a fait du bien, il a montré à tout le monde qu’il faisait du bien au 7, on espère que ça va durer ».

« C’est lui et lui seul qui a remis son équipe dans l’avancée »