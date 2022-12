Top 14 : L’énorme colère de Lorenzetti après la défaite du Racing 92

La rédaction

Jacky Lorenzetti a eu des mots forts après la grosse désillusion du Racing 92 dans le derby de la capitale, face au Stade Français (10-48). Le président francilien a notamment confié avoir passé sa colère sur ses joueurs, assurant n’avoir jamais vu une telle prestation de la part de son équipe.

Noël a dû être compliqué pour les Racingmen. Opposé au grand rival et voisin du Stade Français, les Franciliens étaient censés conforter leur place de deuxième du Top 14, qui plus est à domicile. Or, rien ne s’est passé comme prévu, avec une véritable gifle reçue par le Racing 92 dans le derby.

« En quinze ans de présidence, je n'avais jamais vécu un tel cauchemar »

Forcément, Jacky Lorenzetti était très remonté ! « Je crois qu'en quinze ans de présidence, je n'avais jamais vécu un tel cauchemar. On a vu un piètre Racing, vraiment... Mais bravo au Stade français, sa victoire est évidemment logique » a déclaré le président du Racing 92, lors d’un entretien accordé à Rugbyrama . « Qu’est que j’ai dit aux joueurs ? Je ne sais plus... J'ai éructé pendant cinq minutes... J'ai passé ma déception et mes nerfs sur eux... Ce n'était pas très "Pierre de Coubertin", je le conçois, mais ça m'a fait du bien. Après quinze ans d'effort, je me suis octroyé ce droit ».

« Je leur avais demandé de gagner, ils ne l'ont pas fait et je leur ai dit des choses méchantes... »