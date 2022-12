Top 14 : Viré de l’UBB, Collazo a retrouvé un club !

La rédaction

Après La Rochelle et Toulon, Patrice Collazo est annoncé sur le banc du CA Brive à partir de la semaine prochaine. Il succède à Jérémy Davidson, démit de ses fonctions il y a quelques jours. Le staff actuel reste en place et travaillera avec Collazo.

Dans un communiqué envoyé ce jour, les dirigeants brivistes ont annoncé le nom de leur nouveau manager : Patrice Collazo. L’ancien manager du RC Toulon, libre la fin de son aventure sur la Rade en 2021, aura la lourde tâche de sortir l’équipe de la dernière place du classement. Il démarrera sa mission de manager sportif dès lundi au centre d'entraînement du CAB. La mission ne sera pas simple pour Patrice Collazo car les Corréziens ont déjà 5 points de retard sur le 13ème Perpignan, et n’ont plus gagné depuis la 5ème journée du Top 14 le 1er octobre dernier. Les coéquipiers de Saïd Hireche sont actuellement sur une série de neuf revers consécutifs.

Collazo dans les tribunes contre Clermont

Patrice Collazo remplace donc Jérémy Davidson, mis à pied il y a quelques semaines. Il travaillera avec l’actuel staff briviste composé d’Arnaud Méla, Jean-Baptiste Péjoine, Goderdzi Shvelidze et Philippe Carbonneau. Par ailleurs, Didier Faugeron poursuit également sa mission en tant que coordinateur du recrutement. Mais pour le match de ce vendredi contre Clermont, à l’occasion du Boxing Day de la 13ème journée, c’est le duo Méla-Péjoine qui dirigera le CAB. Patrice Collazo sera en tribunes et sera présenté au public briviste à l’issue de la rencontre.

