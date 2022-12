Top 14 : Un Boxing Day bouillant avant Noël !

La rédaction

Le Top 14 est de retour ce week-end à l’occasion du Boxing Day durant la période des fêtes. Les derbys programmés vont remplir les stades et animer les matches. A Toulouse, Pau, La Rochelle ou au Racing, la réception du petit voisin s’annonce bouillante.

La période de Noël est synonyme de traditions. Et dans le petit monde du Top 14, la tradition désormais, c’est le Boxing Day ! Un match de rugby juste avant la dinde, durant lequel s’affrontent les équipes les plus proches géographiquement. Autrement dit, des derbys ! Ainsi ce week-end, pour la 13ème journée du Top14, Toulon accueille Lyon (ce jeudi 21h00), Pau reçoit Bayonne pour le derby du 64, La Rochelle accueille l’UBB dans le choc de l’Atlantique, Brive joue contre Clermont pour le derby auvergnat, Montpellier reçoit Perpignan dans un choc 100% Méditerranéen (vendredi 18h45), Toulouse accueille son voisin castrais (vendredi 21h00) et le choc parisien opposera le Racing au Stade Français (samedi 15h00). Avec pour certains clubs, un match au couteau, ou une date marquée d’une croix rouge sur le calendrier. C’est d’ailleurs souvent les supporters qui en font une priorité et une rencontre à ne – surtout – pas perdre. Pour les sportifs, l’importance diverge selon le contexte du moment et la position au classement. Pour exemple, le Castres Olympique se déplace au Stadium de Toulouse pour participer à une véritable soirée de gala avec son costume de “bête noire”, tombeur du Stade Toulousain en demi-finale la saison dernière à la surprise générale. Cependant, sous le costume, les performances actuelles du CO ne sont plus les mêmes. Cette saison, les joueurs de Pierre-Henri Broncan n’ont pris qu’un seul petit point à l’extérieur et pointe à la onzième place au classement.

Esprit de fête au Stadium