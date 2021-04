Rugby

Rugby - Top 14 : Une solution trouvée pour Teddy Thomas ?

Publié le 23 avril 2021 à 20h35 par A.C.

En fin de contrat, Teddy Thomas pourrait prolonger au Racing 92, alors que tout laissait penser à un départ en fin de saison.

C’est à ne plus rien y comprendre. Il y a seulement quelques jours, Jacky Lorenzetti a annoncé dans une interview accordée à Midi Olympique que Teddy Thomas allait quitter le Racing 92. « Quand il a signé chez nous il y a sept ans, Serge Blanco m’avait alors dit : “Si tu trouves la clé, tu en feras le meilleur joueur du monde”. On n’a pas trouvé la clé » a expliqué le président du Racing 92. « C’est autant de notre faute que de la sienne. On n’a pas trouvé la clé, alors on a décidé de passer la main. Mais il explosera ailleurs, j’en suis convaincu ». Pourtant, l’arrivée de Gaël Fickou aurait poussé Thomas à revoir sa position, acceptant finalement de faire des efforts financiers pour rester au Racing 92.

Boffelli sacrifié pour Thomas