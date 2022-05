Rugby

Rugby - Top 14 : Le Racing 92 prêt à tenter un énorme coup ?

Publié le 9 mai 2022 à 19h35 par Axel Cornic

Alors que Jacky Lorenzetti pourrait laisser sa place à Laurent Travers, un grand nom est annoncé dans le viseur du Racing 92 pour prendre les rênes de l’équipe.

Il va y avoir du changement au Racing 92 ! Comme il l’avait déjà avancé cet hiver, Jacky Lorenzetti devrait peu à peu prendre du retrait et donc quitter le poste de président du club. Son successeur serait déjà tout trouvé, puisqu’il voudrait que l’actuel manager Laurent Travers prenne la suite. « C’est toujours d’actualité, il est amené à devenir président à terme du Racing 92 » a récemment expliqué Lorenzetti. « Dans un délai assez proche, on va commencer à penser à un successeur pour Laurent ». Plusieurs noms sont déjà évoqués et la presse étrangère semble persuadée que le Racing 92 tentera un énorme coup après la Coupe du monde 2023.

Le Racing 92 pense à Eddie Jones