Rugby - Top 14 : Lorenzetti est prêt à laisser sa place au Racing 92 !

Publié le 2 mai 2022 à 19h35 par La rédaction

Comme il l’avait laissé entendre il y a quelques mois, Jacky Lorenzetti compte bien passer le relais à Laurent Travers pour la présidence du Racing 92.

Président du Racing 92 depuis 2006, Jacky Lorenzetti restera dans l’histoire du club francilien pour l’avoir fait remonter de la Pro D2 au Top 14, ainsi que pour le Bouclier de Brennus décroché en 2016. Sous la présidence de l’homme d’affaires, le club des Hauts-de-Seine a su revenir au plus haut niveau et joue désormais les premiers rôles, aussi bien en championnat qu’en Champions Cup. Mais Lorenzetti compte bientôt se mettre en retrait du club... et a déjà le nom de son successeur !

Travers, d’entraineur à président