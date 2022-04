Rugby

Rugby - Top 14 : Teddy Thomas veut laisser sa trace au Racing 92 !

Publié le 25 avril 2022 à 13h35 par Axel Cornic

Teddy Thomas veut vivre une grande fin de saison, alors qu’il quittera le Racing 92 pour rejoindre le Stade Rochelais.

A-t-on retrouvé le vrai Teddy Thomas ? Après une première partie de saison plutôt décevante, l’ailier retrouve toute sa forme et surtout son efficacité, puisqu’il a marqué trois doublés lors de ses quatre dernières apparitions sous le maillot du Racing 92. Pourtant, il ne sera plus là dans quelques mois, puisqu’il a décidé de rejoindre le Stade Rochelais de Ronan O’Gara. Une perte non-négligeable pour le club francilien, qui a également décidé de se séparer de l’Australien Kurtley Beale, alors que Juan Imhoff a de son côté prolongé son contrat jusqu’en 2024.

« Je veux partir du Racing avec un titre »