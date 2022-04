Rugby

Rugby - Top 14 : Sans Dupont et Ntamack, Toulouse y croit face au RCT !

Publié le 22 avril 2022 à 15h35 par Axel Cornic

Le Stade Toulousain va affronter ce samedi le RCT au stade Véldrome, sans plusieurs de ses stars. De retour de blessure, Julian Marchand pense pourtant croire à la victoire.

La période du Tournoi des 6 Nations a été compliquée pour le Stade Toulousain. Avec quasiment la moitié de son équipe occupée avec le XV de France, le Champion de France en titre a perdu du terrain face à ses principaux rivaux. Les choses vont mieux depuis, puisque les hommes de Ugo Mola ont retrouvé le Top 6 et ont défait l’Ulster en huitième de finale de la Champions Cup. Mais un grand obstacle approche à grands pas, puisque Toulouse va se déplacer au stade Vélodrome ce samedi pour y affronter le RCT, qui reste sur trois victoires consécutives face à La Rochelle, à l’ASM Clermont Auvergne et au LOU.

« Aucun joueur n'est irremplaçable »