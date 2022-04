Rugby

Rugby : L’étonnante sortie d’Antoine Dupont !

Publié le 10 avril 2022 à 15h35 par A.C.

Star montante du rugby mondial, Antoine Dupont est devenu une véritable icône malgré lui... ce qui n’est pas forcément facile à gérer tout le temps.

En seulement quelques années, Antoine Dupont a été catapulté de jeune talent à nouvelle star mondiale rugby. Entre son titre de meilleur joueur du monde, celui de meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations, un Grand Chelem en tant que capitaine... le Français rafle tout sur son passage et on se demande même où il pourra s’arrêter, tant il surprend à chacune de ses sorties. Sa notoriété a même dépassé les frontières du rugby, puisque Dupont a fait la couverture de GQ France et plusieurs apparitions dans des émissions pas forcément friandes de sport à l’habitude.

« Certains se sont foutus de ma gueule, mais il n'y avait pas que du négatif »