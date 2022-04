Rugby

Rugby : Tout n’est pas à jeter pour Dupont, après la défaite du Stade Toulousain

Publié le 10 avril 2022 à 10h35 par A.C.

Antoine Dupont s’est exprimé après la défaite du Stade Toulousain lors du huitième de finale aller de Champions Cup face à l’Ulster (20-26).

A priori, ça devait être une balade au soleil de Toulouse et dans un Stadium rempli. Mais le Stade Toulousain s’est pris les pieds dans le tapis ! Après un début de match excellent, les Rouge et noirs ont dû disputer le reste de la rencontre à quatorze contre quinze, à cause d’un carton rouge assez logique reçu par Juan Cruz Mallía pour une charge à un joueur en l’air. Tout est forcément devenu plus difficile et les hommes d’Ugo Mola se sont finalement inclinés face à l’Ulster, inscrivant tout de même un essai en toute fin de match par Romain Ntamack, qui permet de garder espoir pour le retour dans une semaine.

« On n’a pas à rougir de ce que l’on a fait »