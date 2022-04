Rugby

Rugby - Top 14 : Les confidences d’Antoine Dupont sur son avenir !

Publié le 6 avril 2022 à 15h35 par T.M.

Alors qu’Antoine Dupont fait actuellement les beaux jours du Stade Toulousain, le meilleur joueur du monde a été interrogé sur son avenir.

A 25 ans, Antoine Dupont est aujourd’hui le visage du rugby français. Demi de mêlée du XV de France, il a été décisif dans les performances XXL des Bleus lors du Tournoi des VI Nations. En parallèle, Dupont brille également sous le maillot du Stade Toulousain, ce qui lui a d’ailleurs permis d’être élu meilleur joueur du monde. Cela fait maintenant près de 5 ans que le numéro 9 français évolue sur les bords de la Garonne et cela ne semble pas être prévu qu’il parte de sitôt.

« C’est compliqué de partir »