Rugby

Rugby - Top 14 : Le terrible constat de Dupont après la défaite de Toulouse dans le derby !

Publié le 2 avril 2022 à 22h35 par La rédaction

Vaincu par le rival castrais (19-13), le Stade Toulousain n’a pas évolué au maximum de ses capacités et manque de pragmatisme, selon Antoine Dupont.

Le Stade Toulousain traverse une période très compliquée. En effet, lors du Tournoi des 6 nations, les rouges et noirs ont vu partir de nombreux joueurs, et ont perdu 4 de leurs 6 matchs. Opposé à Castres pour le compte de la 22ème journée du Top 14, le Stade a pu de nouveau aligner son équipe type et tenait à faire bonne figure face à son rival. Malheureusement, cela n’aura pas suffi, et les Castrais se sont finalement imposés (19-13). S’il effectuait son grand retour depuis son départ pour l’équipe de France, Antoine Dupont n’aura pas su se montrer décisif et n’aura pas inscrit le moindre point. Pour lui, le constat est clair, l’équipe n’était pas à son maximum.

« On a encore trop d’approximations, et on manque de précision et de rigueur »