Rugby : Antoine Dupont fait même l’unanimité en Nouvelle-Zélande !

Publié le 1 avril 2022 à 17h35 par A.C.

Byron Kelleher, ancien numéro 9 des All Blacks et du Stade Toulousain, semble être un grand fan d’Antoine Dupont.

On assiste à la naissance d’un nouveau phénomène. Après un titre de meilleur joueur du monde 2021, Antoine Dupont a confirmé tout le bien que l’on pouvait penser de lui avec un Tournoi des 6 Nations 2022 excellent, couronné d’un Grand Chelem. Désormais, plus rien ne semble pouvoir l’arrêter et avec son nouveau rôle de capitaine il devrait mener le XV de France jusqu’à la prochaine Coupe du monde qui se tiendra sur le sol français. En attendant, Dupont devra toutefois redresser la barre avec son club du Stade Toulousain, qui après un gros coup de mou a réintégré le podium du Top 14 derrière Montpellier et l’Union Bordeaux-Bègles.

« Dupont a le même style que moi »