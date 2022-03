Rugby

Rugby - XV de France : Galthié annonce la couleur pour le retour de Vakatawa !

Publié le 27 mars 2022 à 19h35 par B.C. mis à jour le 27 mars 2022 à 19h42

Alors que les problèmes physiques de Virimi Vakatawa l’ont empêché de postuler à une place importante au sein du XV de France, Fabien Galthié s’est prononcé sur un retour du joueur.

Avec Fabien Galthié à sa tête, le XV de France a brillé lors du dernier Tournoi des VI Nations en décrochant le Grand Chelem tant attendu. Un sacre qui a peut-être frustré certains internationaux tricolores absents pour l’occasion, à l’instar de Virimi Vakatawa. En raison de plusieurs pépins physiques, le joueur du Racing 92 n’a pas pu répondre présent tandis que d’autres ont profité de cette absence pour briller. Dans des propos accordés au Midi Olympique , Fabien Galthié est revenu sur le cas Vakatawa.

« Il sait ce qu’il doit faire pour revenir. Et il reviendra »