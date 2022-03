Rugby

Rugby - XV de France : Quand Galthié voulait recruter Dupont... au RCT !

Publié le 25 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Fabien Galthié s’est exprimé au sujet de la relation qu’il entretient avec Antoine Dupont, le capitaine de son XV de France.

Les superlatifs commencent à manquer. Véritable ovni du rugby mondial, Antoine Dupont est désormais considéré comme l’un des tout meilleurs joueurs de la planète. Pour World Rugby, il a été le meilleur sur l’année 2021 et celle 2022 a pour le moment très bien commencé. Capitaine du XV de France, Dupont a mené son équipe jusqu’à une victoire dans le Tournoi des 6 Nations et un Grand Chelem, une première pour le rugby français depuis plus de dix ans. Ce vendredi, le comité du 6 Nations l’a d’ailleurs élu meilleur joueur de la compétition devant son coéquipier Gregory Alldritt et le troisième-ligne irlandais Josh van der Flier.

« La première fois que j’ai rencontré Antoine, c’était en 2017, pour le faire venir à Toulon »