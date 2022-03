Rugby

Rugby - XV de France : Dupont ne se cache plus pour le Grand Chelem !

Publié le 18 mars 2022 à 21h35 par A.C.

Antoine Dupont, capitaine du XV de France, s’est exprimé à la veille du rendez-vous capital face à l’Angleterre en cette dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

La France arrivera-t-elle enfin à rafler un titre, pour la première fois depuis 2010 ? Il ne reste plus que quelques heures avant le verdict. Face à l’Angleterre, le plus grands des rivaux, le XV de France pourrait effacer une décennie de déconvenues et de déceptions. Il faudra être au rendez-vous sur la pelouse du Stade de France, puisque si les Anglais ont réalisé une compétition plus que passable, ils semblent bien vouloir se réveiller au bon moment. « Il n'y a pas une équipe dans le monde, ni dans l'histoire du rugby, qui n'ait pas une faille dans son armure » a lancé Eddie Jones, sélectionneur anglais. « La trouver, va être la clé samedi. Je pense que nous avons exceptionnellement bien joué contre l'Irlande, devrons-nous être meilleurs contre la France ? Oui, nous le serons. Nous devrons être au top samedi ». Une victoire ne pourrait pas seulement offrir la victoire du Tournoi des 6 Nations à la France, mais également un dixième Grand Chelem dans l’histoire du rugby tricolore.

« On veut juste écrire notre histoire, et tant mieux si elle peut s'inscrire sur une ligne qui nous dépasse »