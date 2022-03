Rugby

Rugby - XV de France : Laporte rend un énorme hommage à Antoine Dupont !

Publié le 25 mars 2022 à 17h35 par A.C.

Après le titre de meilleur joueur World Rugby 2021, un Tournoi des Nations et un Grand Chelem, Antoine Dupont a reçu un nouveau titre ce vendredi.

Si certains avaient encore des doutes, Antoine Dupont les a balayés lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Capitaine, il a mené le XV de France vers un premier titre depuis plus de dix ans avec une victoire finale et surtout un Grand Chelem, alignant les prestations éblouissantes. Une ascension débutée cet automne et couronnée par un titre de meilleur joueur du monde, devenant le troisième français à recevoir ce titre après Thierry Dusautoir en 2011 et surtout Fabien Galthié, qui est désormais son sélectionneur chez les Bleus .

« Dupont est aujourd’hui sur le toit de l’Europe »