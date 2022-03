Rugby

Rugby - XV de France : Ollivon, Dupont... Galthié met fin aux débats !

Publié le 23 mars 2022 à 19h35 par A.C.

Le retour à la compétition de Charles Ollivon a provoqué des discussions autour de l’identité du capitaine du XV de France, alors qu’Antoine Dupont a réalisé un excellent travail, avec un Grand Chelem à la clé.

Le XV de France vient à peine de sortir d’un exploit incroyable avec le Grand Chelem 2022... que les premières polémiques commencent déjà ! Lors de la nomination d’Antoine Dupont en tant que capitaine du XV de France l’automne dernier, on parlait d’un simple intérim en attendant le retour de Charles Ollivon, qui avait nommé par Fabien Galthié au début de son mandat. Justement, le troisième-ligne a retrouvé les terrains avec le RCT tout récemment et certains se demandent dont s’il va récupérer son rôle de capitaine en vue de la Coupe du monde 2023.

« Il n'y a aucune raison de remettre en question le capitanat d'Antoine »