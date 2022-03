Rugby

Rugby - XV de France : Dupont, Ollivon... Galthié prêt à rouvrir les débats pour le capitanat ?

Publié le 30 mars 2022 à 10h35 par A.C.

Après un Tournoi des 6 Nations brillant, Antoine Dupont semble s’être installé comme le véritable capitaine du XV de France, mais Charles Ollivon pourrait revenir au premier plan.

On n’a même pas eu le temps de se réjouir d’un incroyable Grand Chelem, qu’une polémique a déjà commencé à naître du côté du XV de France. Lors de sa prise de fonctions en 2019, Fabien Galthié avait intronisé Charles Ollivon au poste de capitaine, lui donnant les rênes de l’équipe jusqu’à la Coupe du monde. Entre-temps, le troisième-ligne du RCT s’est toutefois blessé et a donc laissé sa place à Antoine Dupont... qui a réalisé de très belles choses ! Avec le retour de blessure d’Ollivon certains ont ainsi commencé à se demander s’il fallait remettre en question le meilleur joueur du monde 2021, ainsi que l’homme qui a mené les Bleus vers le premier titre depuis plus de dix ans.

Ollivon de retour au capitanat le temps d’un été