Rugby

Rugby - XV de France : Après le Tournoi, les Bleus en veulent plus !

Publié le 29 mars 2022 à 14h35 par A.C.

Parmi les meilleurs joueurs du dernier Tournoi des 6 Nations, qui s’est soldé par un Grand Chelem du XV de France, Grégory Alldritt pense déjà à la Coupe du monde.

La victoire dans le Tournoi des 6 Nations 2022 a donné des ailes au XV de France. Menés par Antoine Dupont stratosphérique, les Bleus ont dépassé les All Black au ranking mondial et sont actuellement deuxièmes, juste derrière le champion du monde sud-africain. De bon augure à un an et demi de la Coupe du monde qui se tiendra sur le sol français... et que nombreux voient déjà dans les mains du XV de France ! « Je pense qu’ils ont le talent de la gagner. La France est aujourd’hui une équipe très forte, avec une belle génération » a récemment confié l’ancien international Frédéric Michalak, au micro de BMF TV Cote d’Azur . Du côté de Fabien Galthié on préfère jouer la prudence, parlant notamment d’un « boulard » qui pourrait venir détourner quelques joueurs.

« Le groupe est mort de faim et en veut toujours plus »