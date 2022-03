Rugby

Rugby - Top 14 : Le RC Toulon a tranché pour Sergio Parisse !

Publié le 30 mars 2022 à 14h35 par G.d.S.S.

Initialement engagé jusqu’en juin prochain avec le RC Toulon et alors qu’un départ à la retraite semblait dans les tuyaux, Sergio Parisse devrait finalement prolonger son contrat.

Interrogé le mois dernier au micro de RMC Sport, Sergio Parisse (38 ans) faisait le point sur son avenir au RC Toulon alors que son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Et le troisième ligne italien ne semblait pas disposé à raccrocher : « À Toulon, j'ai découvert une ferveur incroyable. Je prends du plaisir sur le terrain et j’essaie de transmettre. J’ai un rôle dans cette équipe. Dans l'avenir, on verra bien. Ma famille est très bien à Toulon et moi aussi. On ne sait jamais. Les choses changent et il faut savoir s’adapter, mais je suis très bien ici », confiait Parisse, qui s’était engagé RC Toulon en 2019. Et l’histoire devrait finalement continuer…

Toulon s’active pour prolonger Parisse