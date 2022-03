Rugby

Rugby - Lénaïg Corson : «Ce que j’ai découvert dans ma carrière, j’ai voulu le partager»

Publié le 25 mars 2022 à 16h29 par Alexis Bernard

A l’occasion du Tournoi des 6 Nations féminin, GMF propose « Les prépas de Lénaïg ». Un contenu interactif, porté par la figure du rugby tricolore français, Lénaïg Corson. Pour Le 10 Sport, elle détaille ce qui sera proposé dans les semaines à venir.

Pourquoi avoir eu envie de proposer des vidéos liées à la préparation et à l’entretien physique ?

Tout simplement parce qu’avec l’expérience qui est la mienne, et notamment 10 ans avec l’équipe de France, j’ai eu envie de transmettre et de donner quelques « tips » de sportive de haut-niveau. J’ai connu de nombreuses blessures, j’ai rencontré beaucoup de staff, beaucoup de gens très compétents, qui m’ont énormément apportée. Et puis, j’ai été obligée de chercher des solutions qui allaient au-delà de l’hygiène de vie, de l’hydratation, du sommeil et de toutes ces choses auxquelles un sportif à l’habitude de faire attention. Il a fallu explorer des domaines plus poussés et j’ai eu envie de partager tout ce que j’ai découvert, appris. En les présentant de manière un peu décalée, simple. GMF, qui travaille énormément sur la thématique de la prévention et de la santé, a aimé donc nous avons construit cela ensemble (sourire).

« C’est un ensemble de petits détails qui peut très vite faire la différence »

Quand tu parles de « domaines plus poussés », à quoi fais-tu référence ?

Prenons l’alimentation, par exemple. Nous savons tous qu’il faut manger des protéines, des légumes, des féculents et tout ce dont un sportif a besoin en énergie. Mais en poussant un peu plus loin, on tombe sur la micro-nutrition. En découvrant ce sujet qui concerne l’apport en vitamines D, en Oméga, en Minéraux, tu te rends compte qu’il y a possibilité d’aider encore plus ton corps et d’être en pleine santé. J’ai le bonheur d’être accompagné par le laboratoire Pileg, une marque française, qui propose des produits de qualité pour la récupération musculaire, le sommeil, la fatigue, etc… Je prends aussi des probiotiques, c’est un ensemble de petits détails qui peut très vite faire la différence.



Et cela dépasse même le cadre du sport puisque ces conseils sont applicables dans la vie de tous les jours ?

Exactement ! Je pense notamment à la gestion du stress, la gestion de la respiration. Depuis notre naissance, on inspire et on expire, tout le monde sait faire. Mais gérer sa respiration, je peux vous dire que c’est un vrai apprentissage (rire). J’ai appris et j’ai pu appliquer cela dans ma vie comme en match. Ça m’a permis de gagner en lucidité et de faire la différence sur l’adversaire en match, notamment dans les moments clés, où ce n’est pas toujours évident. Et dans la vie de tous les jours, oui, bien sûr. Je pense aussi au Yoga, pour gagner en souplesse, en mobilité. Pour soigner un problème de dos, une hernie ou autre, ce genre de discipline peut parfois faire des miracles. C’est tous ces petits détails, que j’ai pu découvrir dans ma carrière, que j’ai souhaité partager en vidéo, pour des contenus sympas et qui, je l’espère, permettront au plus grand nombre de récupérer des précieux conseils pour leur vie sportive ou leur vie de tous les jours (sourire).