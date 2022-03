Rugby

Rugby - XV de France : La sortie improbable de Galthié sur son physique !

Publié le 24 mars 2022 à 14h35 par G.d.S.S.

Alors qu’il rencontre déjà un franc succès à la tête du XV de France, Fabien Galthié pour parfois parler pour son apparence physique atypique. Le manager des Bleus s’est prononcé avec humour sur le sujet.

Vainqueur du premier Grand Chelem en Tournoi des 6 Nations avec le XV de France depuis douze ans, Fabien Galthié a remis les Bleus dans la haut du panier mondial. De bon augure avant la Coupe du Monde qui se tiendra justement en France, en 2023, et pour laquelle le XV de France aura donc un statut de favori. Mais en conférence de presse mercredi, Galthié n’a pas évoqué que l’aspect sportif de son quotidien, puisque le manager français a également dû s’exprimer sur son apparence physique, et il n’a pas manqué d’autodérision.

« Vous pouvez y aller sur la caricature »