Rugby - Top 14 : Fickou prêt à revenir au RCT ? Il répond !

Publié le 31 mars 2022 à 13h35 par A.C.

Parti très jeune, Gaël Fickou s’est exprimé au sujet d’un possible retour au RCT avant la fin de sa carrière.

C’est peut-être l’un des plus gros regrets de Mourad Boudjellal. Considéré comme l’une des promesses de son club, Gaël Fickou a décidé de quitter le RCT en 2012 pour rejoindre le Stade Toulousain. « J’ai cru que nous avions fait le nécessaire pour conserver ce joueur alors qu’il n’était pas verrouillé. J’en ai tiré les conclusions nécessaires et des sanctions ont été prises en interne » avait déclaré celui qui à l’époque était encore le président de Toulon. « J’ai restructuré le centre de formation de façon à ce que ce genre de bêtise ne se produise plus. Après, c’est compliqué de conserver un joueur contre son gré ». Fickou a ensuite rebondit au Stade Français et désormais au Racing 92, où il a signé en 2021 pour quatre ans.

« Je ne peux pas dire non car je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir »