Rugby

Rugby - XV de France : Fickou soulagé après la victoire dans le Tournoi

Publié le 31 mars 2022 à 11h35 par A.C.

Gaël Fickou, vice-capitaine du XV de France, est revenu sur la pression autour du dernier Tournoi des 6 Nations... finalement remporté haut la main par les Bleus.

Lors de son arrivée en 2019, Fabien Galthié a tout de suite mis la barre très haut. Lors d’un long entretien à France Télévision , celui qui prenait à l’époque la suite de Jacques Brunel assurait vouloir redore le blason d’un XV de France à la dérive depuis trop longtemps et mettre fin à plus d'une décennie de disettes. « On pense de manière forte qu’on va redevenir une nation majeure du rugby mondial parce qu’on va gagner des matches, des titres vite » déclarait le nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il a fallu attendre quelques années, mais la promesse a finalement été tenue avec un Tournoi des 6 Nations 2022 avec un Grand Chelem qui s’est joué jusqu’à la fin sur la pelouse de Stade de France face à l’Angleterre.

« J’ai eu beaucoup de mal à réaliser sur le coup »